الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية" تعدم منتجات غذائية فاسدة خلال حملات على أسواق القصاصين

حملات على أسواق القصاصين
حملات على أسواق القصاصين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الاستمرار المكثف بالمرور على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين.

 يأتي ذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

- حملات على الأسواق لضبط المخالفين

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية، شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 12 منشأة وتم سحب 15 عينه مختلفة، كما تم إعدام 70 كيلو جرام أغذية فاسدة منتهية الصلاحية، وتم تحرير 5 محاضر نظافة طبقا للقرار 96 لسنه 67، تم تحرير 4 محاضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنه 67 ، كما تم ضبط عدد من المحال تعرض الأغذية خارج المحال.

وأضاف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وأشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

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