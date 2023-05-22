وزيرة التضامن: ملتقى "التمكين بالفن" يرصد قضايا المرأة باللوحات الفنية (فيديو)

عرضت قناة TeN، اليوم الاثنين، تقريرًا حول الملتقى الدولي للتمكين بالفن، والذي يعد فرصة فريدة لمشاهدة الأعمال الأكثر إلهاماً وابتكاراً للفنانات من 35 دولة.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التأثير من خلال الرسالة المباشرة أصبح قديما، وأصبح يصنف وعظ مباشر لا يؤثر في الناس، ولكن التأثير الآن أصبح من خلال مشاهد غير مباشرة أو لوحات فنية.

وأعربت القباج، عن سعادتها بجولتها في ملتقى "التمكين بالفن" الذي يرصد قضايا المرأة من خلال لوحات فنية بمشاركة 150 سيدة من 35 دولة.

هدفنا تمكين المرأة من خلال الفن

فيما قالت شيرين بدر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمتلقى الدولي للتمكين بالفن، إن المرأة لديها صوت، وتقدم هذا الصوت بالفن، حيث إن الملتقى يشهد مشاركة فنانات من 35 دولة، وكل فنانة تقدم طبيعة بلدتها وصوتها وثقافتها.

وتابعت: لدينا أيضًا نحت وتصوير وديجيتال آرت وفيديو آرت، وهدفنا هو تمكين المرأة من خلال الفن.