شباك التذاكر المصري يحقق أقل إيرادات منذ عيد الفطر

حقق شباك التذاكر المصري للأفلام المصرية الموجودة بدور العرض المصرية، أقل إيراد يومي منذ انطلاق أفلام عيد الفطر المبارك، حيث حققت 8 أفلام مجتمعة أمس الأحد إيرادات بقيمة 528,214 جنيه.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

واستطاع فيلم “يوم 13” بطولة الفنان أحمد داود الاحتفاظ بصدارة الإيرادات اليومي للأسبوع الثالث على التوالي وحقق أمس الأحد إيرادات بقيمة 212,739 جنيه وتدور أحداث فيلم "يوم 13" حول زمانين مختلفين، حيث يظهر مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان والذي قدمه بمشاركة كلا من مي عمر والنجم الكبير محمود حميدة وأحمد داش وجمع أمس الأحد إيرادات كلية بقيمة 118,722 جنيه، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سامي.

وواصل على ربيع تحقيقه للإيرادات بفيلمه الجديد “بعد الشر” حيث تواجد أمس ثالثا بإيرادات بقيمة 109,511 جنيها والفيلم من بطولة ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وفي المركز الرابع تواجد فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة الفنان شيكو محققا إيرادات بقيمة 40,652 جنيه والفيلم من بطولة سيد رجب ورحمة أحمد ومصطفى غريب وعدد كبير من النجوم.

وفي ذيل القائمة تواجدت 4 أفلام منها فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي الذي حقق 19,491 جنيه بينما فيلم الصف الأخير لبيومي فؤاد حقق 10,742 جنيه وفيلم مغامرات كوكو لبيومي فؤاد أيضا حقق 8,261 جنيه وفيلم ساعة إجابة حقق 8,096 جنيه.