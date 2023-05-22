الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد سقوط 3 شهداء خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة (فيديو)

اقتحام القوات الإسرائيلية
اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم بلاطة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد سقوط 3 شهداء خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

 

ارتفاع عدد شهداء اقتحام القوات الإسرائيلية

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة بالضفة الغربية.

 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوة كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة بالضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للرصاص، واندلاع مواجهات أدت إلى استشهاد ثلاثة شباب.

القوات الإسرائيلية الضفة الغربية مخيم بلاطه اقتحام 3 شهداء اكسترا نيوز ترصد

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