الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع إجراءات تسليم مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فجر اليوم،  إجراءات نقل مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثالث للشهادة  الإعدادية من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية، إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها 117 لجنة وسط إجراءات أمنية مشددة  بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين مظاريف الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان في كافة أرجاء مطروح. 

 و تتولى الحملة الميكانيكية نقلها من خلال السيارات والأتوبيسات التابعة لها، وأكد "شحاته" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات والاتوبيسات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

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إجراءات أمنية مشددة الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية تعليم مطروح محافظة مطروح مركز توزيع الأسئلة

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