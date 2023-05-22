بسبب السرعات الجنونية للموتوسيكلات.. العناية المركزة بزفتى العام تستقبل شابين

أُصيب شابان بإصابات خطرة، وتم نقلهما للعناية المركزة بمستشفى زفتى العام، عقب تصادم بين دراجة بخارية، داخل شارع الشهيد أبو الحسايب الرئيسي بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، عندما قابلت الدراجة المسرعة سيارة ملاكي فحاولت تفاديها، فاصطدمت الدراجة بالجزيرة الوسطي للشارع بسبب السرعة الجنونية التي كانتا تسيران بها.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بوصول إخطار من شرطة النجدة بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث نتج عنه إصابة شخصين إصابات جسيمة في حادث تصادم دراجتينة بخارية بالجزيرة الوسطي بشارع ابو الحسايب الواقع بع قسم شرطة زفتي.

وعلي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والمرور والحماية المدنية إلي موقع الحادث، وتبين من المعلومات الأولية أن إحدي الدرجات البخارية الغير مرخصة كان يستقلها شخصين ويسير قائدها بسرعة جنونية، ما أفقده السيطرة عليها عندما قابلته سيارة ملاكي تسير في طريقها، فحاول كل منهما تجاوز الآخر إلا أن قائد المركبة اصطدم بالجزيرة الوسطي بشارع أبو الحسايب مما نتج عنه إصابات جسيمة تطابت إيداعهم غرفة العناية المركزة بمستشفي زفتي العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين لمستشفى زفتي العام، لتلقي العلاج اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.