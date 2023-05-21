الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حزب الديمقراطية الجديدة يتصدر في انتخابات اليونان

انتخابات اليونان
انتخابات اليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن حزب الديمقراطية الجديدة حقق فوزًا في انتخابات اليونان، إذ أنه جرى فرز نحو 63% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي عقدت اليوم الأحد.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الديمقراطية الجديدة حصل حتى الآن على نسبة 41% بعد أن حصد 145 مقعد في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 برلماني، مشيرًا إلى أنه  وفق النتائج الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية اليونانية، فإن استطلاعات الرأي لم تكن تتوقع تصدر حزب الديمقراطية الجديدة والتي منحته نحو 36% فقط. 

رغم تقدم حزب الديمقراطية الجديدة إلا أنه لايستطيع تشكيل حكومة

وتابع أنه بالرغم من حصول حزب الديمقراطية الجديدة على هذه النسبة إلا أنه لا يستطيع تشكيل حكومة حيث أنه يريد أن يحصل على 150 مقعد + 1، لافتًا أنه وفقًا للمحللين والمتابعين اليونانيين، فإنه في حال فوز حزب النصر وهو الحزب الجديد ربما يحدث تحالف مع حزب الديمقراطية الجديدة وفي تلك الحالة يمكن له تشكيل حكومة حيث أن هذا التحالف يشكل أغلبية. 

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون اليوناني، فإن الشعب ينتظر رئيسة الجمهورية تعطي رئيس الوزراء التفويض بتشكيل حكومة.

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