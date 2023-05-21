الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: مشاركة المرأة بالحوار الوطني كبيرة و25% من مجلس الأمناء سيدات

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أفضل شيء حدث في الحوار الوطني هو رد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقترح الاشراف القضائي، حيث حدثت الاستجابة خلال 24 ساعة، وهذا دليل على حرص الرئيس على الشفافية والنزاهة، وعدم الرجوع خطوة إلى الوراء في الملف السياسي. 

كلمة الرئيس فتحت للجميع الحديث في كافة الملفات بدون إحراج

وتابع "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسجلة للحوار الوطني، فتحت للجميع الحديث في كافة الملفات بدون إحراج، مشيرًا إلى أن هناك 5 لجان في المحور السياسي، حيث ناقش الحوار الوطني النظام الانتخابي الأمثل والأفضل في مصر.

وأضاف أن الحوار الوطني يشهد مشاركة كبيرة من المرأة، فـ25% من مجلس الأمناء من السيدات، وهذا الأمر لم يكن متعمدًا، ولكن كان صدفة بعد الاعتماد على كل شخص وفقًا لتخصصه، مشيرًا إلى أن هناك تنوع هائل في الحوار الوطني، وكل حزب له الحق في التعبير عن وجهة نظره، بدون أي خطوط حمراء. 

وأشار “فوزي"، إلى أن الحوار الوطني ناقش النظم الانتخابية، والرأي يميل الآن لتطبيق النظام المختلط، والخلاف الآن حول إجراء الانتخابات حول تطبيق القوائم المطلقة أو القوائم النسبية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مخرجات سابقة التنفيذ، والتوصيات الخاصة بالمخرجات، تكتب من واقع ما يحدث في اللجان.

محمود فوزي المرأة مجلس الأمناء الرئيس عبدالفتاح السيسي الإشراف القضائي

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