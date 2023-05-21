الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزي: الحوار الوطني يعكس الإرادة السياسية الصادقة والداعمة له

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يهدف إلى ترتيب أولويات العمل الوطني في المستقبل، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء صنف المقترحات المقدمة للحوار لـ113 قضية مقسمين على 19 لجنة. 

وتابع "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك توازن كامل في تشكيل اللجان الخاصة بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هناك قواعد ضابطة للحوار وضعت منذ البداية مثل احترام الدستور، وعدم المقاطعة، واستخدام اللغة الراقية. 

الحوار الوطني الحالي هدفه المستقبل

ولفت إلى أن الحوار الوطني الذي يجري الآن مختلف عن الحوارات الوطنية التي حدثت في الفترة الماضية، فالحوار الحالي هدفه المستقبل، بينما الحوارات الماضية كانت خاصة لقضية معينة، مشيرًا إلى أن الحوار الحالي حرص على مشاركة جميع القوى السياسية، ورغم ذلك لم يحدث اعتراضات أو اختلافات حادة، وهذا بسبب التحضير الجيد للحوار خلال العام الماضي. 

وأضاف أن الحوار الوطني الحالي يعكس الإرادة السياسية الصادقة والداعمة لهذا الحوار، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كامل من الدولة لنجاح الحوار الوطني، حيث يوجد ممثلين للحكومة في اللجان المختلفة.

الحوار الوطنى الإرادة السياسية الصادقة الدولة احترام الدستور العمل الوطني

مواد متعلقة

عضو "المحافظين": الحوار الوطني يهيكل قوانين الإدارة المحلية لتحقيق رؤية شاملة للحركة الميدانية

رئيس حزب الإصلاح: الحوار الوطني مش حالة حوارية ممتدة وطلعنا بمخرجات منه

المشاركون بثاني جلسات لجنة الأحزاب السياسية: الحوار الوطني يرسخ لمفاهيم جديدة بالحياة السياسية

الأكثر قراءة

السفير الفلسطيني بالقاهرة لـ الدستور: اجتماع حكومة الاحتلال تحت الأقصى "نذير شؤم"

النيابة تسترجع 1032 قضية محترقة من قضايا الجنح المستأنفة ببورسعيد

اقرأ فى "الدستور" غدًا.. الحكومة تسعى لغلق ملف مخالفات البناء نهائيا

سعر أوقية الذهب وجرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 21 مايو 2023

"أسئلة مجانية" في اليوم الثاني لمبادرة تميز لحزب حماة وطن بالمنيا (صور)

الباز عن المكتب الاستشارى للقوات المسلحة: خطوة توفر الجهد والمال لحل المشكلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس

الهباش لـ نتنياهو: سترحل كما رحل كل الغزاة والمحتلين من قبل