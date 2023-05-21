الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحول الرقمي أنقذ ١٠٣٢ قضيةَ من الضياع بحريق غرفه الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ

حريق
حريق

كشف تقرير لجنةً من قسم التفتيشِ الجنائيِّ بنيابَةِ استئنافِ الإسماعيليَّةِ التي شكلتها النيابة العامة لمعاينة موقعِ الحريقِ الذي اندلَعَ اليومَ بإحدى غرفِ حفْظِ قضايَا الجنحِ المستأنفَةِ بِبُورَسعِيدَ والذي أسفرَ عنِ احتراقِ 25 صندوقًا تحوِي (١٠٣٢) قضيةَ مِن تلك القضايَا عن مفاجآت عقب جردِ القضايَا التالفَةِ والمحترقةِ وحصرِهَا.

تبيَّنَ احتراقُ خمسةٍ وعشرينَ صندوقًا تحوي (١٠٣٢) قضيةً مِن قضايَا الجنحِ المستأنفةِ عَن أعوامِ ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، والتي سبَقَ أرشفتُهَا جميعًا إلكترونيًّا، إذِ استرجعتِ اللجنةُ خلالَ ساعاتٍ مِنِ اندلاعِ الحريقِ كافَّةَ مستنداتِ القضايَا ومُرفقاتِهَا المحفوظةِ بمنظومَةِ الأرشيفِ الإلكترونيِّ بالنيابَةِ العامَّةِ، وقامتْ بِطباعتِهَا وبَصمِهَا بخاتَمِ شعارِ الجمهورية كصُورٍ طبقِ الأصلِ وإعادَةِ أرشفةِ تلكَ النسخِ المطبوعَةِ داخلَ صنادِيقَ أخرَى خلافَ المحترقَةِ؛ حفاظًا على حقوقِ ومصالحِ ذَوِي الشأنِ فيهَا، وتيسيرًا للإجراءاتِ القانونيةِ المتخذَةِ بشأنِهَا.

تم نسخ تلكَ القضايَا الإلكترونيةِ المخزَّنةِ بمركزِ بياناتِ النيابةِ العامةِ، والتي سبْقَ أرشَفَتُها إلكترونيًّا خلالَ مشروعِ أرشفةِ كافّةِ وثائقِ ومستنداتِ النيابةِ العامةِ إلكترونيًّا، الجارِي تنفيذُه إعمالًا لإِستراتيجيَّةِ النيابةِ العامةِ للتحوّلِ الرقْميِّ.

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