ماذا لو عاد معتذرًا.. بلقيس فتحى تطرح أحدث أغنياتها “عرفتوه”

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية انتهى وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبدالعزيز الويس وتوزيع موسيقي علي المتروك ومع المخرج دان حداد الذي جمع بين الاستعراض واللوحات المعبرة في لوحة فنية.

الأغنية تصدرت ترند عدد من الدول العربية منها الإمارات والسعودية واليمن والكويت والمغرب.



"عرفتوه" تعتبر تكملة لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرًا؛ حيث أن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها، وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرًا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.