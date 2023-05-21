الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماذا لو عاد معتذرًا.. بلقيس فتحى تطرح أحدث أغنياتها “عرفتوه”

بلقيس
بلقيس

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية انتهى وهما الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبدالعزيز الويس وتوزيع موسيقي علي المتروك ومع المخرج  دان حداد الذي جمع بين الاستعراض واللوحات المعبرة في لوحة فنية. 

الأغنية تصدرت ترند عدد من الدول العربية منها الإمارات والسعودية واليمن والكويت والمغرب.


"عرفتوه" تعتبر تكملة لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكرة تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرًا؛ حيث أن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها، وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرًا، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل. 

الموسيقار الملح المترو الفنانة بلقيس السعودية الدول العربية الامارات والسعودية ريق حفل توزيع جوائز

الأكثر قراءة

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

تأجيل استئناف "شيرين" على تغريمها 5 ملايين لجلسة 16 يوليو

تحرير 183 محضرًا وإعدام لحوم فاسدة بأربعة مراكز بالغربية

أسعار الدواجن تواصل تراجعها.. والتجار: القوة الشرائية عادت بقوة

افتتاح أعمال الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الاشعاعي

"الزراعة" تستعد لافتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية واللحوم خلال معرض زهور الربيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى