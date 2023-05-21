حلمى طولان مديرًا فنيًا لسيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع حلمي طولان لتولي منصب المدير الفني للفريق ورئيس جهاز الكرة خلفًا للتونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق.

ورحل معين الشعباني عن منصبه لتولي تدريب فريق الترجي التونسي خلفًا لنبيل معلول.

وكشف سيراميكا كليوباترا عن تشكيل الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده حلمي طولان ويعاونه كل من مجدي علام مدربًا عامًا وممدوح المحمدي مدربًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ويقود حلمي طولان فريق سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل في مباراة فيوتشر ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.