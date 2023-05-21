الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لضحايا المستريحين: «حافظ على فلوسك واستثمر فى بلدك وحط فلوسك بالبنك»

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إنه بالرغم من أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، إلا أن المصريين ما زالوا يلدغدون مرات ومرات بسبب ظاهرة المستريحين.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الناس لا تتعظ بما يحدث لغيرها، والغريب أن النصاب يكرر نفس تصرفاته، والنهاية تكون معروفة ولكن الأمر يتكرر مع مستريح آخر باسم آخر ونشاط مختلف.

ولفت محمد الباز، إلى أن شخصا يدعى "حاتم الكومي"، نصب على حوالي 1500 شخص في مبلغ يقدر بمليار إلى مليار ونصف المليار جنيه، منوها أن شركة "الكومي" كانت تأخذ الأموال من المواطنين وتوقع معهم عقودا، وتأخذ منهم الأموال من أجل تشغيلها في مشروعات استصلاح زراعي وغيرها، وفجأة امتنع "الكومي" عن صرف الأرباح المتفق عليها منذ يناير الماضي.

وعلق الباز: "هو الناس قاعدة وكل واحد يضربهم على قفاهم وياخد فلوسهم ويهرب؟، أتمنى الناس تشوف مصلحتها، وتدعم البلد وتحافظ على فلوسها إما باستثمارها في البلد أو بوضعها في البنك".

محمد الباز حاتم الكومي المستريحين اخر النهار

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