الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأكثر مبيعاً فى الربع الأول من 2023.. 8 إصدارات عن "القومي للترجمة"

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

تصدرت مبيعات المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي خلال الربع الأول من العام الجاري 8 إصدارات مُترجمة إلى اللغة العربية الأكثر طلباً ومبيعاً؛ أبرزها الطبعة الثانية من النسخة العربية من كتاب "موسوعة النظرية النقدية" لـ"أندرو إدجار وبيتر سيدجويك"، والنسخة العربية من كتاب "السياسة" لأندور هيوود.

وبحسب تصريحات الدكتورة كرمة سامي لـ"الدستور"، أوضحت أن النسخة العربية من كتاب "العلم والنسبوية" لـ"لاري لودان" من الإصدارات التي حقتت مبيعات كبيرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، وكذلك النسخة العربية من كتاب "قلاع العولمة" لـ"نيري وودز"،  والنسخة العربية من كتاب "نظرية التطور الاقتصادي.. مبادىء الاقتصاد السياسي الماركسي" لـ"بول سويزي"، والنسخة العربية من كتاب "مستقبل النظرية الاجتماعية" لـ"نيكولاس جين"، والنسخة العربية من كتاب "كيف تفشل الأسواق- منطق المصائب الاقتصادية" من تأليف جون كاسيدي، والطبعة الثانية من النسخة العربية من كتاب "مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية" لـ"أندرو هيود".

كتاب السياسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة كتاب نظرية التطور الاقتصادي كيف تفشل الأسواق

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