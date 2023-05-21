وكيل "رياضة الدقهلية" تعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية

عقدت د.منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، لبحث بعض الأمور المستجده.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة وسامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابيه بالمديرية، وشرين عبد الله مدير إدارة شئون المجالس ومديري الإدارات الفرعية.

ورحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الفرعية، ونبهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على معرفه المعوقات والمشكلات التي تواجه الجمعيات العمومية بمراكز الشباب ووضع الحلول لتفادي المشاكل والتصدي لها، وسيتم عقد دورة يوم الأحد المقبل علي مدار محاضرتين للمسئولين بالإدارات الفرعية بخصوص الجمعيات العمومية.

كما أكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الاجتماع مع السادة مديري الإدارات الفرعية، أنه لابد من تحديد الضوابط الخاصة بالمصروفات الخاصة بالجمعيات العمومية والتنسيق مع إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

كما تحدث سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية عن الدورة التنشيطية لمديري مراكز الشباب والمشرف المالي، ورؤساء مجالس الإدارات لمعرفة قانون الهيئات واللوائح المنظمة، ومعرفة اختصاصات مجلس الإدارة، وكيفية كتابه المحضر وجدول الأعمال ، وتسديد إشتراكات العضوية، وان إدارة الهيئات من ضمن اختصاصاتها مراجعة محاضر مجلس الإدارة، ومعرفة اللوائح الداخلية للإدارات طبقا للقانون الخاص بكل إدارة.

فى نهاية الاجتماع، تم فتح باب الحوار مع مديري الإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تواجه منظومة الشباب والرياضة بكل إدارة، وتوضيح الرؤى حولها، وأكدت وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية.

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