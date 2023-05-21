الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "شباب الدقهلية" تلتقي فريق منتخب الصم والبكم وضعاف السمع

الفريق
الفريق

التقت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الأحد، فريق منتخب الدقهلية للصم والبكم وضعاف السمع، المشارك فى دور الثمانية بدوري الصم والبكم وضعاف السمع النسخة السادسة 2023/2022 قبل السفر الى المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية خلال الفترة من 21 مايو حتى 31 مايو الجاري.

بحضور نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، والجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور حسام عبد العزيز جوده المدير الفني للفريق، والكابتن فاروق عبد المنعم ياسين المدرب العام، والكابتن محمد جمال ابراهيم مدرب حراس المرمى، والكابتن محمد نجاح عرفه أخصائي إصابات الملاعب، ومحمد محروس محمد إداري الفريق واللاعبين المشاركين في البطولة وعددهم 22 لاعب بالفريق.

وأكدت وكيل شباب الدقهلية متابعة الترتيبات المتعلقة بسفر الفريق، ووصوله إلى المدينة الشبابية بالأسكندرية والتجهيزات الخاصة بهم، وأماكن إقامتهم وانتقالاتهم إلى أماكن التدريب؛ حرصاً من مديرية الشباب والرياضة على تهيئة الأجواء للفريق للتركيز الكامل، ورفع شأن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وتمنى لهم التوفيق والسداد خلال المشاركة فى دوري الصم والبكم وضعاف السمع النسخة السادسة.

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Screenshot_20230521-201239
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IMG-20230521-WA0034
منى عثمان وكيل وزارة وزارة الشباب والرياضة الدقهلية فريق

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