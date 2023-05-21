الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول فرحة.. نور الطيب تتوج ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

نور الطيب
نور الطيب

توجت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس، المصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الطيب في المباراة النهائية على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 63 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 5-11, 11-9.

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش ليواجه كريم عبد الجواد

وتأهل لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، إلى الدور النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، المقامة في إنجلترا، ليواجه كريم عبد الجواد المصنف رقم 12 عالميًا، اليوم الأحد، على لقب الفوز بالبطولة.

ونجح الدجلاوي علي فرج المصنف الرابع عالميًا في الصعود لدور النهائي لبطولة مانشستر ، عقب تغلبه على اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف ال10 عالميًا في دور النصف النهائي بنتيجة ( 3-1) بواقع نقاط (7-11)(12-10)(11-6) ( 11-9) في مباراة استغرقت (64) دقيقة.

وانطلقت بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش يوم 17 من مايو وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، في مدينة مانشستر في إنجلترا بمجموع جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 4 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ويحيي النوساني، وروان العربي، وهنا معتز .

يذكر أن نور الطيب، هي الممثلة الوحيدة للاسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.

استضافته البطلة المصرية البلجيكية الطيب المباراة النهائية المفتوحة للإسكواش بطولة مانشستر سان كريم عبد الجواد للاسكواش

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