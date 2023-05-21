الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممارسة الأنشطة الاقتصادية.. أبرز مقترح "أبناء مصر" لتنمية الحياة الحزبية بالحوار الوطني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر، أن الحياة الحزبية في مصر بحاجة لأن تكون أكثر قوة وفاعلية، مطالبا بقانون جديد للأحزاب والتنمية السياسية ومشاركة الأحزاب في الجامعات والنقابات.

كما طالب الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها"، بمنح الأحزاب حق الانشطة الاقتصادية على أن تكون مراقبة من الدولة لنوفر لهذه الاحزاب الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها.

وقال، إنه يوجد مجال سياسي شرعي به عدد من الأحزاب تسمى بالأحزاب الفاعلة تتضمن شروط ومعايير، أبرزها أن يكون الحزب له برنامج واضح، وأن لا يكون للحزب إيدلوجية تهدف لتغيير هوية الدولة، وأن يكون له موقع إلكتروني، وأن تكون تشكيلات الحزب الموجودة بالكامل بالانتخاب، مطالبا الدولة بمنح الأحزاب عامين لتوفيق أوضاعها.

الدكتور محمد والى الحياة الحزبية التنمية السياسية مشاركة الأحزاب الحوار الوطنى

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