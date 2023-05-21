الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريدة الشوباشى: الحجاب ليس فرضًا.. ونقاب المرأة تعدٍ على حقى

فريدة الشوباشي،
فريدة الشوباشي،

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الحجاب ليس فرضًا، مشيرة إلى أنها ناقشت الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق في الحجاب.

الحجاب لم يكن منتشرًا بشكل كبير بالستينيات

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "بنت البلد"، مع الفنانة نشوى مصطفى، والمذاع عبر فضائية ten، أنها عاشت في فترة الستينيات ووقتها الحجاب لم يكن منتشرًا بشكل كبير، مشيرة إلى أنها خلال حديثها مع الشيخ سيد طنطاوي، قالت له إن الحجاب ليس فرضًا، والفروض خمسة وهى شهادة أن لا إله إلا الله، والصوم، والصلاة، والزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، فقال "طنطاوي"، ولكن الآية بسورة النور تحض على الحجاب، فقالت له هل الشريعة ألفاظ أم مقاصد؟، فأجابها بأنها مقاصد.

وتابعت، إن قوله تعالى: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"، أي أن التي تغطي رأسها من حقها أن تغطي صدرها إذا كان عاريًا، وأن الحجاب على رأس المرأة يكون من الحشمة أو من البيئة، مؤكدة أن الشيخ "طنطاوي"، قال لها إن الرسول عليه السلام قال "يظهر من المرأة وجهها وكفيها فقط"، فردت عليه بأنه حديث أحادي ضعيف، فأجابها ربما تكوني أقرب إلى الله مني.

وأكدت أن نقاب المرأة هو تعد على حريتها لأنها تريد أن تعرف من بجانبها.

فريدة الشوباشي الحجاب الشيخ محمد سيد طنطاوي نقاب المرأة فرض

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