وكيل "تعليم أسوان" يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

تفقّد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأحد، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة.

واطمأن وكيل الوزارة على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم.

وشدد لطفى على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث إننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب، مشيدًا بالجهد المبذول من قبل السادة المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهى العموم"رؤساء لجان التصحيح".

كما تابع وكيل الوزارة الحجرة الخاصة بالكنترول والرصد الالكترونى للدرجات، وأشاد بالانضباط والنظام فى العمل وطالبهم بالتأنى والتركيز وتحرى الدقة مع رصد الدرجات يومياً أولاً بأول، وبذل المزيد من الجهد لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب لطفى مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية السادة المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة، وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

لاحظ وكيل الوزارة انخفاض الإضاءة فى بعض اللجان، وأن هناك لجنة بها مروحة معطلة وعلى الفور أعطى للسادة القائمين على مقر التصحيح بإصلاح الأعطال على وجه السرعة.

وأكد أننا نهتم براحة وسلامة الزملاء المعلمين (مقدرى الدرجات)، مشددًا على ضرورة الاهتمام اليومى بنظافة لجان التصحيح وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة ومبردات المياه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام المراقبة، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

وطالب وكيل الوزارة أبناءه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت، أمس، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من السيد المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية