الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الشيوخ" يستقبل سفير كوريا الجنوبية قبل ختام مهام عمله بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، هونج جين أووك سفير كوريا الجنوبية، قبل انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده فى القاهرة.

ورحب عبدالرازق بضيفه مؤكدًا اعتزازه وتقديره لكل ما قدمه السفير الكورى أثناء فترة وجوده بالقاهرة، مشددًا على أنه ترك انطباعًا إيجابيًا بالغ الأثر على مستوى الأجهزة المصرية وكذلك الشعب المصرى.

وقال إن السفير الكورى أثبت خلال فترة عمله بالقاهرة أن القواسم المشتركة بين الشعبين المصرى والكورى الجنوبي كثيرة، مشيدًا بما بذله من جهد كبير فى سبيل دعم وتطوير سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة متمنيًا له التوفيق فى عمله القادم.

من جانبه، أعرب "أووك" عن سعادته بالوقت الذى قضاه فى مصر، مؤكدًا أنها فترة لن ينساها فى حياته، مشيدًا بتعاون كل الأجهزة المصرية معه خلال فترة وجوده مثمنًا دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين.

كما أكد السفير الكورى تقديره التام لمصر قيادة وشعبًا، لافتًا إلى أن الشعب الكورى الجنوبى بات يستهدف السفر إلى مصر كاشفًا عن أن عددًا كبيرًا من السائحين الكوريين جاءوا إلى مصر الصيف الماضى وأن هذا العدد سوف يزداد دومًا خاصة مع قرب وجود خطوط طيران مباشر بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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