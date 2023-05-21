" تعليم النواب" تناقش اعتماد موازنة جامعة أسيوط ومستشفياتها

شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عقد برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة نظر الموازنة العامة للدولة وما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وما يخص جامعة أسيوط ومستشفياتها.

أوضح د.أحمد المنشاوي أن موازنة العام المالي القادم ٣٠٢٣/ ٢٠٢٤ هى الموازنة الاضخم منذ نشأة الجامعة، حيث تبلغ جملة الاستخدامات المقدرة بها أكثر من ٥.٤ مليار جنيه موزعة على الإنفاق الجاري والاستثماري.

وشهد الاجتماع مطالبات من ممثلى الجامعات والمستشفيات الجامعية بدعمها فى بنود الصيانة والتغذية ودعم المستلزمات الطبية، كما طالبوا بدعم الباب السادس (الاستثمارات)، وأشار ممثلو بعض الجامعات إلى أن هناك إنشاءات يتم تنفيذها وتحتاج اعتمادات إضافية للانتهاء منها وهى تمثل ضرورة لأنه فى صالح خدمة المرضى، موضحين أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على هذه البنود.

من جانبه، قال ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدعم المقدم من موازنة الدولة للجامعات خلال السنة المالية الجديدة مخصص لها مبلغ 3.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمشروعات المدرجة المفتوحة لها الأولوية فى الانتهاء، وإذا تطلب الأمر إضافة اعتمادات مالية يتم مخاطبتنا وندرس الأمر فى ضوء المتاح والاحتياجات ولا نتأخر فى منحها أى تعزيزات خلال العام المالي".

ضم وفد جامعة أسيوط المرافق لرئيس الجامعة، الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والسيد شوكت صابر أمين عام الجامعة، والسيد أيمن أحمد شحاته مدير عام الادارة الاستراتيجية، والسيد محمد أمين سلامة مدبر عام الحسابات والموازنة، والسيد وليد حسن الزيات مدير الموازنة بالجامعة، والسيد إبراهيم عبد التواب مدير عام مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة.

" تعليم النواب" تناقش اعتماد موازنة جامعة أسيوط