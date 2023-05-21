خبير علاقات دولية يكشف أهمية زيارة سلطان عمان وتأثيرها على قضايا المنطقة

اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى مقر قصر الاتحادية لبدء زيارته الرسمية الأولى للقاهرة.

واستقبل الرئيس السيسي، السلطان هيثم بن طارق، عقب وصوله مطار القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلي القاهرة، مهمة لجملة من الاعتبارات مرتبطة بطبيعة ونمط العلاقات بين السلطنة وبين مصر.

وأشار فهمي فى تصريحات لـ"الدستور"، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان مرت بمرحلين المرحلة الأولي هي مرحلة التأسيس الأولي مع السلطان قابوس ومواقفه المؤيدة لدعم الجانب المصري وخاصة مع قطع الدول العربية علاقتها مع مصر بقيت العلاقة مع السلطنة قائمة ومستمرة.

وتابع فهمي: "التأسيس الثاني وهو الحالي له أساس رئيسي متعلق بالتعاملات المباشرة في إطارها الثنائي والمتعدد الأطراف، مشددا علي أن هناك حرص على دعم هذه العلاقات بصورة كبيرة سواء بالنسبة لمجالات الاستثمار وتطوير الميزان التجاري وجملة المواقف الدولية والاقليمية".

وأوضح أن سلطنة عمان تتبني خيار يسمي "خيار الحياد الإيجابي" لما لها من مواقف إيجابية ثبتت أن مواقفها على صواب.

طارق فهمي: تطوير العلاقات يبدأ بتعزيز العلاقات بين البلدين ومزيد من التفاهمات

وأضاف أن التطوير الثنائي سيبدأ بتعزيز العلاقات بين البلدين ومزيد من التفاهمات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وغيرها، مشددا علي أنه أمر مهم للغاية فى هذا الاطار.

وأشار إلى أن الأمر الثاني هو تنوع وتوسع مسار العلاقات وتضمنها الكثير من المقومات الرئيسية في هذا الاطار، متابعا" في تقديرى الزيارة سيكون لها انعكاسات كبيرة وستؤدي الى مزيد من التقارب بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.