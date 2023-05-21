قبل إجرائها.. صدامات نارية محتملة لمنتخب مصر في قرعة تصفيات مونديال 2026

تترقب القارة السمراء، القرعة المرتقبة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي ستقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وستجرى قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال 2026، في الثاني عشر من يوليو المقبل، بالعاصمة البنينية كوتونو.

وستشهد منافسات التصفيات، صراعًا شرسًا بين المنتخبات الكبري، من أجل حجز بطاقة التأهل في النهائيات، خاصة بعد زيادة عدد مقاعد القارة الإفريقية في المونديال إلى 9 مقاعد (بالإضافة إلى ثلث مقعد)، بعدما كانت تمتلك في النسخ السابقة خمس مقاعد، بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبلة إلى 48 منتخبًا.

صدمات محتملة لمنتخب مصر في قرعة تصفيات إفريقيا

من المتوقع أن يتواجد منتخب مصر، في المستوى الأول في القرعة، بسبب موقعه في التصنيف بين منتخبات القارة السمراء.

وسيحتكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصنيف شهر يونيو، لحسم مستويات المنتخبات في قرعة التصفيات، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي ستشهد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المتوقع أن لن تشهد ترتيب المنتخبات تغيرًا جذريًا عن التصنيف السابق لـ «فيفا» الذي صدر في أبريل الماضي، خاصة فيما يتعلق بمنتخبات المستوى الأول والثاني.

تصنيف «فيفا» لشهر أبريل الماضي

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، كوت ديفوار، بوركينا فاسو

المستوى الثاني: مالي، غانا، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، الجابون، زامبيا، أوغندا

المستوى الثالث: بنين، غينيا الإستوائية، كينيا، الكونغو، موريتانيا، ناميبيا، مدغشقر، غينيا بيساو، سيراليون

المستوى الرابع: أنجولا، موزمبيق، جامبيا، ليبيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، زيمبابوي، مالاوي، السودان

المستوى الخامس: توجو، تنزانيا، جزر القمر، رواندا، إثيوبيا، إي سواتيني، بوروندي، ليبيريا، ليسوتو

المستوى السادس: بوتسوانا، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال

من المحتمل أن توقع القرعة، المنتخب المصري في مواجهات صعبة ونارية مع أحد منتخبات مالي أو غانا أو جنوب إفريقيا أو الكونغو الديمقراطية.

وقد تكون القرعة رحيمة بمنتخب «الفراعنة» في حال ما إذا أوقعته مع أحد منتخبات الرأس الأخضر، غينيا، الجابون، زامبيا، أوغندا.

ولن يواجه منتخب مصر، أي صعوبة بخصوص منتخبات المستوى الثالث والرابع والخامس والسادس في ظل تراجع مستوياتهم في الفترة الأخيرة.

نظام قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026

ويتم تقسيم منتخبات القارة الإفريقية والبالغ عددها 54 منتخبًا إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ست منتخبات.

وتتنافس المنتخبات في كل مجموعة بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.

بينما ستلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).