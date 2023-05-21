اكتساح مصرى لبطولة جزيرة الورد الدولية للتنس تحت 18 سنة (صور)

اكتسح لاعبو ولاعبات جزيرة الورد الدولية للتنس تحت 18 سنة ITF J60 منافسات الفردي والزوجي في البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة بالدقهلية في الفترة من 12 - 20 مايو الجاري، بمشاركة 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 17 دولة على مستوى العالم: «مصر - السعودية - اليمن - فلسطين - روسيا - إيطاليا -فرنسا - إسبانيا - هولندا- سويسرا - الصين - سلوفاكيا - الهند - سنغافورا - كندا - بلجيكا - وبولندا».

منافسات فردي الناشئين

فاز اللاعب نور فتح الله وحصل على المركز الأول وجاء بالمركز الثاني اللاعب إياد عزت وحصل اللاعب كريم مبروك ومصطفى البسنلي على المركز ثالث.

وفي منافسات فردي الناشئات، فازت اللعبة الروسية ارينا فاراكسينا بالمركز الأول، وفازت جودي القاضي بالمركز الثاني وجاءت في المركز الثالث اللاعبات كارينا محمد وفرح أسعد، وفي منافسات زوجي الناشئين فاز بالمركز الأول كريم مبروك ويوسف الشافعي، وفي المركز الثاني أحمد القرموطي وياسين حسن، وفي المركز الثالث نور فتح الله ومصطفي البسنلي.

وفي منافسات زوجي الناشئات، فازت بالمركز الأول ارينا فاراكسينا وجودي القاضي، وجاءت كارينا محمد وشهد حبيب في المركز الثاني، وحصلت علي المركز الثالث الثنائي جيان إبراهيم وناردين سالم وفرح أسعد وحبيبة يسري.

من جانبه، أكد طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، أن البطولة الدولية للتنس حققت نجاحًا كبيرًا وأن اللجنة التنفيذية المشرفة على البطولة استطاعت توفير المناخ المناسب للاعبين خلال أيام البطولة، ووجه الشكر لجميع المشاركين في البطولة واللجنة التنظيمية برئاسة إبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، وحسام محرم، مدير البطولة، ووائل الشاذلي، نائب مدير البطولة، وسامح رجب، رئيس حكام منطقة شرق الدلتا للتنس والألفي نبيل مدير صيانة الملاعب وعلي صلاح، الحكم العام للبطولة، مضيفة أنه سيتم تنظيم بطولة دولية أخرى بنادي جزيرة الورد في أغسطس الجاري.

حضر حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز على الفائزين د.منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأحمد عبده، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومروة عبد الرحمن، المدير التنفيذي الاتحاد المصري للتنس، وحاتم عبدالرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد سعد عبدالله، أمين صندوق النادي، وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد ومنطقة شرق الدلتا للتنس.