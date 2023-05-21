الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو "المصريين الأحرار": طالبنا خلال الحوار الوطني بتعديلات في قانون الأحزاب السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمود ناجي عضو حزب المصريين الأحرار: ناقشنا في ثاني جلسات الحوار الوطني المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية، وأبرزها كان قانون الأحزاب السياسية.

وأضاف أن قانون الأحزاب السياسية من وجهة نظرنا محتاح بعض التعديلات، وخاصة في المدارس والجامعات، لأنه لابد من تربية النشئ منذ الصغر علي المشاركة في الحياة السياسية، ليكون جاهزا في مرحلة الشباب وناضجا بالقدر الكافي لهذه المشاركة الفعالة.

يأتي ذلك في ظل  فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات، وتعقد اليوم  4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك، أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه)، شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية، التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة)، عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر .

محمود ناجى حزب المصريين الحوار

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