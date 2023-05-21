"طب كفرالشيخ" تستقبل لجنة دعم البرنامج التكاملي لمتابعة البرامج بالكلية

استقبلت كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، لجنة دعم البرنامج التكاملي في الطب ٥+٢ التابعة للجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تأتي زيارتها لكلية الطب البشري بالجامعة لمتابعة ودعم التدريب الإكلينيكي برنامج بكالوريوس الطب والجراحة (نظام الخمس سنوات)، برئاسة الدكتور ثناء راضي أستاذ الهستولوجي بطب إسكندرية ونائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، وعضوية كل من الدكتور عفاف قراعة، أستاذ الأطفال بطب الأزهر، والدكتور هدي مخلوف، الاستاذ بطب أسيوط.

حضر اللقاء الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد صدقة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نهله نصير وكيلة الكليه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني برج مدير البرنامج، والدكتور هاني حسين مدير الجودة بالكلية، والدكتورة مروه غلاب مدير وحدة التعليم الطبي، والدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التعليم الطبى يتغير بشكل مذهل وسريع، ومصر شهدت تغيرا في نظام التعليم الطبي من نظام 6+1 إلى 5+2، مشيرًا إلى أن تقييم التعليم الطبى كل فترة يصب فى صالح تعليم طبى راق يعود بالنفع والمصلحة والخير على كل المرضى المصريين.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تؤدي كلية الطب البشري رسالتها على أكمل وجه، ولخدمة المنظومة الطبية داخل المحافظة والمجتمع المحيط بها.

وأكد الدكتور طه اسماعيل، عميد الكلية، أن زيارة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تأتي للوقوف على سير العملية التعليمية بالسنوات النهائية التي تدرس المواد الإكلينيكية "الباطنة العامة وأقسام الباطنة الخاصة، والجراحة العامة وأقسام الجراحة الخاصة" وطرق التقييم المختلفة، وتشمل الزيارة الالتقاء بمجموعتين من الطلاب يمثلان السنوات ما قبل الإكلينيكية والسنوات الإكلينيكية للوقوف على طرق تدريس مقررات التعرض المبكر للمرضي والتدريب العملي لطلاب السنوات النهائية.

وتضمنت الزيارة لقاء برتوكولي لأعضاء الفريق مع عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير البرنامج، وزيارة ال skill lab وأماكن التدريب الاكلينيكي وملاحظة جلسات تعليمية ومناقشة الطلاب، وتم تقديم عرض خاص بالتحديات المشتركة ومناقشة التحديات الخاصة مع رؤساء الأقسام، ولجنة البرنامج، ومنسقي المجموعات التعليمية.

وفى الختام، أثنت اللجنة على الخطوات المتخذة من قبل الكلية لتفعيل البرنامج التعليمي والاستعداد للعام القادم والتجهيزات التى قامت بها إدارة الكلية، كما عقدت اللجنة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للحوار حول لائحة التعليم الطبى والإستعداد للعام الدراسى القادم، وقد اختتمت اللجنة أعمالها بتفقد معامل الكمبيوتر ومعمل المهارات والمشرحة وتجهيزات المعامل بالكلية، بالإضافة إلى تفقد المستشفي الجامعي.