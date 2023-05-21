مصرع تلميذ صدمته سيارة أمام مدرسة في بني مزار بالمنيا

لقي تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه، حيث صدمته سيارة ربع نقل أمام مدرسه في قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وألقت إدارة البحث الجنائي القبض علي سائق السيارة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 7842 ن ر ج، ربع نقل، بتلميذ عمره 7 سنوات، أمام مدرسة الناصرية الابتدائي بمجلس قروي بني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع الطالب محمد وليد عبد التواب 7 سنوات، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض علي السائق ويدعى "إبراهيم.م" مقيم بقرية الناصرية في شرق النيل بمركز بني مزار، وتم التحفظ علي السائق والسيارة الربع نقل، لحين استكمال باقي التحقيقات، وصدور قرار النيابة العامة حول الحادث.