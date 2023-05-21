الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع تلميذ صدمته سيارة أمام مدرسة في بني مزار بالمنيا

جثة
جثة

لقي تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه، حيث صدمته سيارة ربع نقل أمام مدرسه في قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار في شرق النيل بمحافظة المنيا، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وألقت إدارة البحث الجنائي القبض علي سائق السيارة. 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 7842 ن ر ج، ربع نقل، بتلميذ عمره 7 سنوات، أمام مدرسة الناصرية الابتدائي بمجلس قروي بني صامت في شرق النيل بمركز بني مزار. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع الطالب محمد وليد عبد التواب 7 سنوات، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

وتمكنت إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض علي السائق ويدعى "إبراهيم.م" مقيم بقرية الناصرية في شرق النيل بمركز بني مزار، وتم التحفظ علي السائق والسيارة الربع نقل، لحين استكمال باقي التحقيقات، وصدور قرار النيابة العامة حول الحادث.

المنيا مصرع تلميذ صدمته سيارة ربع نقل قرية الناصرية ببني مزار اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

المؤبد لأب وابنته مارسا الرذيلة وتخلصا من الجنين فى ترعة بالفيوم

"الأعلى للآثار" ينفى خروج أى قطع أثرية إلى إسرائيل

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير الامتحانات

إنجاز رياضى لأبناء المؤسسات العسكرية الرياضية فى منافسات البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

توريد 464643 طن كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

مصرع مواطن وإصابة 8 فى حوادث طرق بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى