رئيس جامعة بني سويف يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة بني سويف يبحث استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، اجتماع مع مسئول الأمن الإداري بالجامعة لمناقشة سبل الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ اعتبارا من الثالث من يونيو المقبل والتي ستستمر على مدار الشهر طبقاً لطبيعة الدراسة في كل كلية وفقاً للخريطة الزمنية من العام الجامعي التي أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.



وأكد رئيس الجامعة - في تصريح - إعداد خطة لأعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعي، وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وزيادة أفراد الأمن الإداري على البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات، بالإضافة إلى ضرورة تواجد مشرفي وأفراد الأمن بشكل مكثف، وتذليل العقبات، وتوفير بيئة آمنة للطلاب، وتأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء.