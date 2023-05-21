الثلاثاء.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة

برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

وللمرة الأولى سيعلن المجلس الأعلى للثقافة عن القائمة القصيرة لجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق) قبل اجتماع المجلس بأسبوع.

وكان قد أعلن المجلس الأعـلى للثقـــافة عن الفـــروع والموضـوعات التي يجــري التقــدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022، وهي: أولا الفنون؛ وتتضمن مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمبانى القائمة، تصوير الفيلم الوثائقي، الخزف التعبيري، كتاب الفنان، فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة، إخراج المسرح الحركى، الأطعمة التقليدية - (جمع وتوثيق)، عزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الناي).

ثانيًا: فرع الآداب وتتضمن جائزتين فى مجال السرد القصصى والروائى، جائزتين فى مجال شعر الفصحى والعامية، جائزتين فى مجال الترجمة من العربية وإليها، جيئزتان فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية.

ثالثًا: فى مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن التاريخ والآثار وحفظ التراث، الجغرافيا والبيئة والمياه والتغيرات المناخية، الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجي، التربية وعلم النفس، الإعلام والتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، علوم الإدارة، الكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، الثقافة العلمية.

رابعًا: فى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية؛ وتتضمن دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، ديمقراطية الثقافة والواقع المصرى، التنوع والتجديد فى مواجهة الطائفية والمذهبية، المنظور الثقافي المصرى لصناعة السياحة، القانون الدولى وعلاقته بالتشريع الوطنى، الثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، وعي الشعب المصري قوة دافعة في المجالين الدولي والإقليمي، عائد الاستثمار في البشر على الاقتصاد القومي.