معين الشعباني يصل تونس لتولي مهمة تدريب الترجي

وصل المدرب التونسي معين الشعباني إلى تونس، صباح اليوم الأحد، لإتمام إجراءات عودته لتدريب فريق الترجي التونسي، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الترجي، قد بدأت اتصالاتها مع معين الشعباني، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، من أجل تولي مهمة قيادة فريق "باب سويقة"، بعد استقالة المدرب نبيل معلول في أعقاب الخسارة من الأهلي في بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية، فإن "الشعباني" توصل لاتفاق مع إدارة نادي سيراميكا لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وذكر موقع "تونس الرقمية"، أن الشعباني سيدعم طاقمه الفني بالمساعد سيف الله حسني، والذي كان يعاونه في تجربته مع سيراميكا، في انتظار الإعلان عن بقية أعضاء الطاقم الفني الجديد.

وأضاف الموقع، أنه من المنتظر أن يباشر "الشعباني"مهامه بقيادته أول مران للترجي، يوم غدٍ الاثنين، استعدادا لملاقاة اتحاد تطاوين، في إطار الجولة السابعة من مرحلة التتويج للدوري التونسي، والمقرر لها يوم الثلاثاء.

وكان الشعباني، يشغل منصب المدرب المساعد للترجي، خلال الفترة ما بين 2016 إلى 2018، قبل أن يتولى منصب المدير الفني للفريق، خلال الفترة ما بين 2018 إلى 2021، حيث قاده لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين (2018)، و(2018-2019)، إلى جانب مساهمته في فوز فريق “باب سويقة” لثلاث ألقاب للدوري التونسي.

وتولى الشعباني البالغ من العمر 41 عامًا تدريب سيراميكا كليوباترا بداية من 26 يناير الماضي، حيث قاده في 12 مباراة في الدوري الممتاز، حقق خلالها الفريق، الفوز في مباراتين، مقابل 8 تعادلات، وهزيمتين.