نشوي الإبياري الصديقة المقربة للفنانة بسمة في "أولاد حريم كريم"

تشارك الفنانة نشوى الإبياري في الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم" والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر، بعد سنوات طويلة من تقديم الجزء الأول من الفيلم، وهو من تأليف زينب عزيز ومن إخراج علي إدريس.

وقالت نشوى الإبياري في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أنها المرة الثانية التي تعمل فيها مع المخرج علي إدريس بعد مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الأول، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه قائلة: مخرج طيب ولذيذ وكواليسه حلوة ومخرج شاطر؛ ويهتم بكل ممثل موجود في اللوكيشن ".

أما عن دورها في الفيلم فقالت نشوى الإبياري:" دوري: مي صاحبة دينا وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة بسمة؛ مؤكدة أن ترشيحها في العمل جاء أن طريق أحمد فرغلي كاستينج دايركتور؛ وهو سبب رئيسي ومهم بي وجودها في الفيلم متمنية أن تعمل معه مرة أخرى.

فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة الفنانين مصطفى قمر وعلا غانم؛ والفنانة بسمة والفنانة داليا البحيري؛ ورنا رئيس وتيام مصطفى قمر وعدد كبير من الفنانين وهو من إخراج إلى إدريس ومن تأليف زينب عزيز.