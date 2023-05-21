الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشوي الإبياري الصديقة المقربة للفنانة بسمة في "أولاد حريم كريم"

كواليس فيلم اولاد
كواليس فيلم اولاد حريم كريم

تشارك الفنانة نشوى الإبياري في الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم" والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر، بعد سنوات طويلة من تقديم الجزء الأول من الفيلم، وهو من تأليف زينب عزيز ومن إخراج علي إدريس.

وقالت نشوى الإبياري في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أنها المرة الثانية التي تعمل فيها مع المخرج علي إدريس بعد مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الأول، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه قائلة: مخرج طيب ولذيذ وكواليسه حلوة ومخرج شاطر؛ ويهتم بكل ممثل موجود في اللوكيشن ".

أما عن دورها في الفيلم فقالت نشوى الإبياري:" دوري: مي صاحبة دينا وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة بسمة؛ مؤكدة أن ترشيحها في العمل جاء أن طريق أحمد فرغلي كاستينج دايركتور؛ وهو سبب رئيسي ومهم بي وجودها في الفيلم متمنية أن تعمل معه مرة أخرى.

فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة الفنانين مصطفى قمر وعلا غانم؛ والفنانة بسمة والفنانة داليا البحيري؛ ورنا رئيس وتيام مصطفى قمر وعدد كبير من الفنانين وهو من إخراج إلى إدريس ومن تأليف زينب عزيز.

زين دين حريم كريم تيام مصطفى قمر تصريحات صحفية

الأكثر قراءة

محافظ البنك المركزى: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

التعليم العالي: مكافآت مالية للمتميزين في تحالف إقليم الدلتا

بينهم سيدة.. حبس 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة فى القاهرة

تأجيل محاكمة قتلة ابن عمهم لمناقشة الطب الشرعي بالفيوم للأربعاء

"التعليم" تكشف حقيقة تسريب امتحانات "إعدادية المنيا"

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحام الوزير الإسرائيلى ايتمار بن غفيرالمسجد الأقصى

اللحظات الحاسمة.. كيف كشفت إسرائيل مواقع إنتاج صواريخ الجهاد الإسلامي وهاجمتها؟

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى