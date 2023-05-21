حزب حقوق الإنسان والمواطنة: قانون الأحزاب الحالى كافٍ ولا ضرورة لتعديله

قال المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 سنة 1979 نشأ في مناخ سياسي ضيق، وما أجرى عليه من تعديل في 2011 كان في ظروف استثنائية.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية: "نحن نرى ألا هناك داعٍ لتغيير قانون الأحزاب السياسية، كل لائحة داخلية لأي حزب هي قانونه، ويحق لأي مؤتمر عام داخل الحزب تغيير اللائحة طبقًا لحاجته.

وتابع: "القانون الحالي كافٍ ووافٍ، ويجوز تعديل اللوائح الداخلية فقط".

وشدد الدكتور أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على تنفيذ الحكومة وصية الرئيس السيسي بأن تكون الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، لتكون هناك حياة حزبية فاعلة تُرضي رجل الشارع.