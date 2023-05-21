الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد محمود على بوستر منفرد لفيلم "البعبع" لأمير كرارة

محمد محمود
محمد محمود

طرحت شركة “سينرجي فيلمز” بوسترات دعائية جديدة لأبطال الفيلم السينمائي “البعبع” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري.

وظهر الفنان محمد محمود منفردًا على بوستر فيلم البعبع، تميهدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر طرح فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة للجمهور بدور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد أمير كرارة شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام يدعى "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا محمد عبد الرحمن العديد من المواقف.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

سينرجي فيلمز شركة “سينرجي فيلمز” البعبع الفيلم السينمائي “البعبع” أمير كرارة ياسمين صبرى محمد محمود الفنان محمد عبد العظيم موسم أفلام موسم عيد الأضحى عيد الأضحى

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