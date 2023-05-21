الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية تدين اقتحام مسئول إسرائيلى باحة المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية السعودية اقتحام مسئول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى صباح اليوم، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وشددت، خلال بيان منشور لها عبر وكالة "واس" الرسمية للمملكة، على أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعديًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

جدير بالذكر أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اقتحم باحة المسجد الأقصى، ممسكًا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح اليوم الأحد.

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