الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد الدابى: صناعة الأدوية تتربع على قمة الصناعات فى العالم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء من أهم الصناعات في العالم، وتتربع على قمة الصناعات في العالم، وهذا اتضح خلال أزمة كورونا.
وأشار الدابي في كلمته في الجلسة العامة اليوم إلى أنه من المحزن أن نرى المحلات في شارع القصر العيني وعين شمس، الذين يعملون في تجارة المستلزمات الطبية المستوردة من الخارج من أوروبا والصين وفيتنام والهند حتى في أزمة كورونا، الهند سيطرت على تجارة الكمامات، وهذه الصناعة تحتاج إلى خطوات جادة.
وأوضح الدابي أن صناعة المستلزمات تجارة بالمليارات، وليس من المنطق أن تكون مصر بعيدة عن هذه التجارة التي تدر المليارات.

وأضاف الدابي: نعترف بأن هناك معوقات كثيرة من اختلاف سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

وطالب الدكتور الدابي ضرورة تضافر جهود الوزارات، لابد أن تنصب على خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات، وتذليل العقبات، بخطوات مدروسة وعملية، وفي توقيتات زمنية محددة.
ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030" عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى)".
وأكدت اللجنة أن الأمن القومي الدوائي والمريض المصري هما أكثر المتضررين في حال انهيار صناعة الدواء في مصر، مشددة على ضرورة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة، وأن يكون ذلك من إحدى الأولويات التي يجب أن يساندها كل وطني مخلص لهذا الوطن.

وذكر التقرير أن استهلاك الدواء في مصر شهد  تطورًا خطيرًا خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعي الصحي وتطوير برامج الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن صناعة الدواء في مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسية هي السوق المحلية، لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التي تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية في السوق العالمية الجديدة.

الدكتور محيي حافظ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المستلزمات الطبية

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