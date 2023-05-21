برلمانى: هناك تزايد فى استهلاك الدواء بمصر

قال النائب مصطفى سالمان، إن هناك تزايدًا في معدل استهلاك الفرد من الدواء في مصر سنويًا، حيث بلغ معدل الإنفاق في عام 1953 نحو ۲۲ قرشًا ليصل إلى ٩٦١ جنيهًا في عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك أثناء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن مستقبل قطاع الدواء تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية للتنيمة المستدامة.

وأضاف النائب مصطفى سالمان أنه بسبب أهمية هذا الملف أطلقت الدولة مشروع مدينة الدواء الذي يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للأدوية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

واستكمل: "من هذا المنطلق تأتي "مدينة الدواء" التي تم افتتاحها في مارس 2021 تتويجًا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة أن سوق الدواء في مصر من كبرى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه في عام 2020، فضلًا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتي ما زالت في حدود 500 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استهلاك سوق الدواء في مصر بلغ 9.3 مليار جنيه في عام ٢٠٠٦ ووصل إلى 63 مليار جنيه عام ٢٠١٨، ثم ارتفع إلى 80 مليار جنيه عام ٢٠١٩ ثم تصاعدت إلى 90 مليار جنيه عام۲۰۲۰ ثم إلی ۱۲۲٫۷ مليار جنيه عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام ٢٠٢٣ إلى ١٤٢.٥ مليار جنيه.

وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن"استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدراسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيـى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن "سبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).