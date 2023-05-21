داليا البحيري تغني أمام نضال الشافعي من أجل "سيدتى أنا" بالمسرح القومي

لأول مرة..

تنطلق أولى عروض مسرحية "سيدتى أنا" بطولة النجم نضال الشافعى والنجمة داليا البحيري، يوم الخميس المقبل الموافق 25 مايو على خشبة المسرح القومي.

تفاصيل مسرحية "سيدتى أنا"

مسرحية "سيدتى أنا" تسجل التعاون الأول الذي يجمع بين كلا من داليا البحيري، ونضال الشافعي فى عمل فني، وتعد المسرحية أحدث نسخة من النص العالمي «بجماليون»، الذي كتبه الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو قبل أكثر من مائة عام.

وتدور أحداث العرض في قالب اجتماعي موسيقى استعراضي عن تحد كل من البروفسيور «آدم هنري» عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث «مستر بيكو» لتحويل «ليزا» بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

وكان المخرج محسن رزق، قد قام بالتحضيرات والبروفات الخاصة بالعرض، مع النجوم المشاركين منذ عدة اشهر، خاصة أن العرض الجديد قائم على الإبهار ويتضمن الكثير من عمليات الجرافيك التي تقدم لأول مرة في البيت الفني للمسرح.

تفاصيل شخصيات داليا البحيرى ونضال الشافعي فى «سيدتى أنا»

تقدم داليا البحيري، خلال المسرحية تجسد فيها شخصية "إليزا دوليتل"، وهى شخصية غنائية استعراضية، الأمر الذي تطلب منها تدريبات ومهارات خاصة، إذ استعانت بمصمم الاستعراضات مصطفى حجاج، الذي بذل معها مجهودًا كبيرًا وتدريبات مكثفة كثيرة، خاصة أنها تقدم خلال المسرحية 6 استعراضات وتشدو بـ 4 أغنيات برفقة الموسيقار محمود طلعت.

فيما يجسد الفنان نضال الشافعي شخصية "دكتور آدم هنري"، الذي يحاول تقديم "إليزا" بشكل جديد ومختلف للمجتمع.

صناع وأبطال مسرحية "سيدتى أنا"

يشارك فى بطولة مسرحية "سيدتى أنا" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، والحان الموسيقار محمود طلعت، و ديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الإستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.