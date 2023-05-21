مصر الخير تنظم الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بسوهاج

أكدت مؤسسة مصر الخير، أنها تعمل على النهوض بالمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، لذوي الإعاقة البصرية مع تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم من خلال استثمار كافة الموارد المتاحة لمواجهة متطلبات العصر وتحديات الإعاقة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لمركز رؤية للإعاقة البصرية بمحافظة سوهاج، والتي عقدت بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج نائبا عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ومجدي محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، وأيمن حماد مدير برنامج الدمج والاتاحة بمؤسسة مصر الخير ووكلاء وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وللشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس الطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة سوهاج.

وقال أيمن حماد مدير برنامج الدمج والاتاحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة منذ نشأتها عملت علي تنمية الإنسان في كافة المجالات، موضحاً أن هناك ٣ محاور لعمل مناحي الحياة هي الثقافة والفنون، والشباب والنشأة، والدمج والاتاحة لذوي الإعاقة.

وأضاف أن مركز رؤية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتي تقدم من خلاله المؤسسة حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية صحبة الخير إحدى الجمعيات الشريكة في محافظة سوهاج من خلال النهوض بالمستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، مع تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم من خلال استثمار كافة الموارد المتاحة لمواجهة متطلبات العصر وتحديات الإعاقة.

وأوضح أن المؤسسة تهدف من خلال مركز تعليم المكفوفين (رؤية) إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لذوي الإعاقة البصرية بهدف دمجهم وتمكينهم اجتماعياً، مع إبراز مواهب ومهارات ذوي الإعاقة البصرية ودعم الهوايات الشخصية لهم، فضلا عن تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين لمواكبة احتياجات سوق العمل لدفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مع رصد وتوثيق قضايا ومشكلات ذوي الإعاقة البصرية وتعريف المجتمع باحتياجاتهم.

وأشار مجدي محرم رئيس قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير إلي أن المؤسسة، تقدم من خلال المركز خدمات لذوي الإعاقة البصرية من سن 6 سنوات فأكثر، فيما يبلغ عدد المستفيدين في فرع مركز رؤية بسوهاج 650 مستفيدا، فيما يبلغ عدد المستفيدين في فرع قنا 250 مستفيدا، و١٦٠ مستفيداً في أسيوط.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير تعتمد في خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، على 4 محاور وهي: "التعليم والتدريب، والتأهيل والتمكين، والدمج والإتاحة، وانتاج الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية الدامجة"، إذ تتمثل الخدمات في تحويل طباعة المقررات الدراسية الخاصة بالطلاب المكفوفين إلى طريقة برايل، مع تسجيل المقررات الدراسية بشكل صوتي لمن لا يجيدون القراءة بطريقة برايل، مع تدريبات على القراءة والكتابة بطريقة برايل للمستفيدين الراغبين.

وأضاف أنشأت مؤسسة مصر الخير، من خلال مركز رؤية فصول تقوية لطلاب التعليم الإلزامي بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج بجميع المواد للراغبين، مع تدشين تدريبات على استخدام الكمبيوتر والإنترنت وبرامج قارئات الشاشة، وتدريبات على تطبيقات الموبايل المختلفة التي تمكن الكفيف من الاعتماد على نفسه.

كما أتاحت مؤسسة مصر الخير كورسات في اللغة الإنجليزية والفرنسية طبقاً لرغبات المستفيدين ومستواهم.، وتدريبات في التنمية البشرية بهدف رفع مهارات وقدرات ومعارف الكفيف، و تدريبات أخرى حول "سيكولوجية التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية" للمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مع تصميم وإنتاج وسائل لتيسر الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير نجحت في خلق فرص عمل للمكفوفين من خلال تدريبات (صيانة الكمبيوتر، التسويق الالكتروني، الأشغال اليدوية)، فضلا عن الانشطة الترفيهية والفنية والثقافية الدامجة والتي تتمثل في (ورش التلوين والرسم، رحلات ترفيهية، سينما داي، مسابقات، ورش القراءة، مباريات كرة الجرس ).

وقالت سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير التابع لها مركز رؤية للإعاقة البصرية، أنها رغم تعدد أنشطة الجمعية إلا أن مركز روية للإعاقة البصرية مكانة خاصة منذ تأسيسه عام ٢٠٠٨، مضيفة أن المركز قدم العديد من الخدمات والأنشطة لذوي الإعاقة البصرية وخاصة طلاب جامعة سوهاج.

وأضافت أن مؤسسة مصر الخير ، طلبنا منها في عام ٢٠٠٨ توفير بعض الإمكانيات لنسخ المناهج لطلاب الجامعات، ولكن المؤسسة عرضت علينا تقديم دعم أكبر وأشمل لذوي الإعاقة، وقامت بتوفير كافة الإمكانات لتاسيس مركز رؤية للإعاقة البصرية عام ٢٠١٠، ومنذ هذا التاريخ وهناك دعم كبير من المؤسسة نتج عنها تقديم الكثير من الأنشطة والمبادرات.

تضمنت الاحتفالية عزف السلام الجمهوري من أحد الموهوبين من ذوي الإعاقة البصرية وكذلك قراءة القرآن الكريم، وعرض فيلم تعريفي عن خدمات قطاع مناحي الحياة في خدمة ذوي الإعاقة عرض الإنجازات مركز رؤية خلال عام، وعرض فيديو لايف للورش المقامة على هامش الحفل (أشغال يدوية فنون تشكيلية، ألعاب دامجة كتب وقصص دامجة، وفقرة كورال انتاج برنامج موهبتي للأطفال بمحافظة بسوهاج، و فقرة إنشاد لموهبة من محافظة قنا



كما تضمنت عرض مسرحي انتاج برنامج موهبتي للأطفال بمحافظة سوهاج، و عرض فيديو تعريفي عن الألعاب والقصص الدامجة لذوي الإعاقة البصرية، وعرض بعض قصص نجاح، عرض لأوركسترا النور والأمل، وتكريم شخصية العام من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتكريم شخصية العام من الداعمين للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتكريمات المتفوقين والمواهب والمتطوعين.

جانب من الحدث

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