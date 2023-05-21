الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة إسبانية: برشلونة يخطط لتجديد عقد دي يونج

فرينكي دي يونج
فرينكي دي يونج

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد أحد لاعبيه، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يخططون لتجديد عقد النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يفكر في تجديد عقد دي يونج، مع وضع شرط جزائي جديد للحفاظ على خدماته، بعد تألقه في مباريات الفريق بالدوري الإسباني خلال الفترة الماضية، وأصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يريد منح دي يونج فرصة جديدة، بعد عودة العلاقات الطيبة بينه وبين إدارة النادي.

يأتي ذلك رغم ارتباط اسم دي يونج بالرحيل عن صفوف برشلونة، نظرًا لرغبة النادي الكتالوني في الاستفادة منه ماديًا وتوفير راتبه.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق إلى رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع دي يونج منذ الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض الانتقال إلى قلعة "أولد ترافورد".

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الهولندي، صاحب الـ26 عامًا، رفقة برشلونة في عام 2026.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني رسميًا خلال الموسم الحالي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 71 نقطة.

برشلونة دي يونج فرينكي دي يونج الدوري الاسباني تشافي

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