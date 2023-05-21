الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: جوارديولا أخبر إدارة السيتي برفضه عودة كانسيلو

كانسيلو
كانسيلو

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن موقف البرتغالي جواو كانسيلو ظهير بايرن ميونخ الألماني من العودة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي نهاية الموسم.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

وأكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، أن سبب رحيل جواو كانسيلو، هو رغبته في اللعب بشكل أساسي باستمرار.

وقال تقرير صحيفة “ميرو” البريطانية إن جوارديولا أخبر إدارة السيتي لن يفكر في السماح لجواو كانسيلو بالعودة إلى النادي بعد أن تسبب في اضطرابات في غرفة الملابس بسبب قلة وقت اللعب.

وشارك صاحب الـ28 عامًا هذا الموسم مع السيتي وبايرن في 46 لقاء سجل 3 أهداف وصنع 11.

وأوضحت تقارير إسبانيا أن برشلونة يرغب في التعاقد مع جواو كانسيلو في الصيف المقبل، واستغلال تدهور علاقته مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي.

وأفادت بأن مسئولي برشلونة يتواصلون مع خورخي مينديز، وكيل أعمال كانسيلو، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى قلعة "كامب نو" في الصيف المقبل، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى محاولات إدارة برشلونة لحل أزمة قانون اللعب المالي النظيف وقيد اللاعبين، من أجل القدرة على التعاقد مع كانسيلو.

كانسيلو جواو كانسيلو بايرن ميونخ بايرن مانشستر سيتى

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