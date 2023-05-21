الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة وغادرت 13، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 منها (ANNA S) التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ60467 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23831 طن تشمل (1021 طن ملح معبأ و 6610 طن رمل و 9704 طن كلينكر و 3196 طن يوريا و 3300 طن بضائع متنوعة).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67580 طن تشمل :  2874 طن ابلاكاش و 1480 طن خشب زان و 600 طن فول و 8250 طن خردة و 13211 طن حديد و 22747 طن ذرة و 17307 طن قمح و 1111 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1437 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 126 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2255 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169245 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 113089 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم ابو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5175 شاحنة.

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