وكيل الشيوخ تشيد بدراسة استراتيجية مستقبل الدواء

أشادت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بالدراسة التي أعدت بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرا حول استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

وقالت وكيلة المجلس علينا أن نبحث الموضوع بشكل مفصل لأنها تتضمن رؤية بالغة الأهمية حول مستقبل صناعة وتصدير الدواء كذلك الأهداف التي يجب أن نتوخاها داخلياً وخارجياً في هذا الصدد، أيضاً رصدها لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات لصناعة الدواء في مصر.

2/ من المؤكد أن الواقع المصري في الجمهورية الجديدة أصبح يرى في كل محنة وتحدٍ فرصة ملائمة لتحقيق إنجاز لم يكن ليتحقق لولا روح المبادرة والإقدام التي تتحلى بها قيادة هذه الجمهورية الواعدة، اقول ذلك وفي ذهني ما حدث من تحدٍ عالمي في مواجهة فيروس كورونا كان لمصر قصب السبق في مواجهته بشتى الوسائل، ومن اهمها تعميق صناعة الدواء المصري اذ كانت مصر من بين عدد محدود من الدول التي تم اختيارها كمركز اقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها وتعميقها.

3/ غير أنه للحقيقة والإنصاف، وكما جاء في الدراسة، فمصر لديها قاعدة انتاج دوائية عريقة و عريضة، أيضاً يجب ان نذكر ان مصر ومن قبل الجائحة كانت تمتلك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء أسفرت بالفعل عن تغطية احتياجاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90٪ وتصل الى 100% في أدوية فيروس سي، الأمر الذي يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات بل ان مصر بالفعل تصدر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم، ومصر مرشحة بهذا لأن تكون احدى الدول الكبرى المصدرة للأدوية.

4/أيضاً، الأمر الذي أود أن ألفتَ النظر اليه هو أننا ونحن بصدد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد بالفعل نقلة نوعية في الخدمة الصحية في مصر، تأتي صناعة الدواء كأحد الروافد المهمة التي يمكنها ان تمثل داعماً قوياً ومحوراً مركزياً في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ولا شك ان المزيد من تعميق وتوطين الصناعات الدوائية هو بمثابة نقلة نوعية موازية تتكامل مع محاور رؤية مصر 2030.

5/ وإذا كانت الدولة المصرية قد أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية وتعزيز خطوط الانتاج او اعفاء كثير من مستلزمات الانتاج من الجمارك إلا انه ثمة العديد من أوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ الى الاسواق الخارجية او تحقيق التنافسية، او التعاون مع المنظمات الدولية أو غير ذلك من المقترحات التي جاءت بها الدراسة المطروحة والتي لا يسعني إلا الإشادة بما طرحته من آراء ومطالب.

6/ أخيراً اؤكد وأُلحُ على أن صناعة الدواء في مصر بل وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي وإنها وان كانت تتعلق بالعديد من العناصر الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الانتاج وتوفير الموارد اللازمة من العملات الأجنبية، الا انها قبل كل ذلك وبعده، قضية بالغة الخطورة والأهمية ولعل جائحة كورونا اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم اولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لابد ان نسعى جميعا من اجل دعمه وتحقيقه.