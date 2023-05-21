الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 7 عمليات بتقنية TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبي

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن انطلاق يوم علمي حول أحدث التقنيات الطبية العالمية المتقدمة المستحدثة لزراعة واستبدال الصمام دون جراحة من خلال القسطرة القلبية، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي أجروا عملية لمنتفع يبلغ من العمر 89 عام كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وارتفاع ضغط الدم وتكرر دخوله المستشفى بصعوبة بالتنفس وإغماء متكرر، وقام الفريق الطبي بإجراء العملية وزراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، كما خرج المريض من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيهما، فيما تم حجزهما بالعناية المركزة لفترة لن تزيد عن 36 ساعة، وبعدها تستقر الحالة ويعود لممارسة حياتهما الطبيعية.

وقال الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، إلى استحداث العديد من الحزم الطبية والعلاجية وفائقة الدقة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق تقنية التافي (TAVI) والتي تُعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، لافتًا أن ما يحدث بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إنجاز يفوق النسب العالمية خاصة في مجال القساطر التداخلية، منوهًا أن مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، وتقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة في مجال القلب، والتي من بينها عملية TAVI، مشيرًا إلى إجراء 7 عمليات بتقنية TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمعايير عالمية تضاهي وتتفوق على الأرقام العالمية في المجال، فيما تصل تكلفة العملية الواحدة 750 ألف جنيه للعملية الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة، لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

 

مجمع الاسماعيلية الطبي عمليات القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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