الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يستعد لتطبيق سياسة التدوير أمام إنبي بعد الصعود للنهائي الإفريقي

كولر
كولر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي اتباع سياسة التدوير في مباراتي الأهلي ضد إنبي وطلائع الجيش وهما المباراتين السابقتين للقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى كولر لإراحة عدد كبير من العناصر الأساسية من لاعبي الفريق وفي الوقت نفسه فإنه يعمل على الفوز بهاتين المباراتين حتى يحافظ على صدارة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني اتفق مع الجهاز المعاون له على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق أمام إنبي وطلائع الجيش من أجل تجهيز كل اللاعبين وأيضا منح الفرصة للعناصر الأساسية التي تعاني من الإجهاد لضغط المباريات.

وأضاف المصدر أن كولر طلب تجهيز بعض اللاعبين أمثال شادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمد أشرف من أجل حصولهم علي فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة من أجل الحكم على مستواهم الفني وأيضا فرصة لتسويقهم في الميركاتو الصيفي.

وأشار المصدر إلى أن مباراة إنبي سوف تشهد إراحة حمدي فتحي ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومنح الفرصة لكل من أحمد قندوسي وعمرو السولية ورامي ربيعة بعد اكتمال شفائه ومحمود متولي.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.‏

السويسري مارسيل كولر مران الفريق الاهلى انبى طلائع الجيش

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