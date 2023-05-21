ممثل حزب "الكرامة": المواطن يعاني من فساد واسع في وحدات الإدارة المحلية

أعرب محمد بيومي، ممثل حزب "الكرامة"، عن أمله في أن يكون الحوار الوطني فرصة للحكومة لاستعادة ثقة قطاعات واسعة من الشعب المصري، مضيفا: "نتمنى أن تسهم مخرجات الحوار في رفع المعاناة عن الشعب المصري".

وقال بيومي، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تعقد اليوم، تحت عنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية"، إن المواطن يعاني أشد المعاناة من فساد واسع في كل وحدات الإدارة المحلية.

وأكد أهمية اللامركزية لأنها تعطي المحافظ والقيادات المحلية فرصة أكبر للحركة، مشددًا على أن الدستور أعطى المجالس المحلية أدوات رقابية مثل الموجودة لمجلس النواب وأعطاها حق الاستجواب وسحب الثقة من قيادات الإدارة المحلية.

وتابع: "حسبما قال مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني الدكتور سمير عبدالوهاب، إذا كانت المحافظة إدارة محلية، فإن الدستور أعطى للمجلس المحلي بالمحافظة حق سحب الثقة من المحافظ"، مشددًا على أن الشعب يستطيع حماية انتخابات المجالس المحلية.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.