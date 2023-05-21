ممثل "الوفد": غياب قانون المحليات أكثر من عقدٍ كامل أمر غير معقول

قال الدكتور حسين منصور، ممثل حزب "الوفد"، إن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، هو أمر غير معقول.

وأضاف، خلال جلسة "قانون المجلس الشعبية المحلية" ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحليات أمرٌ شائك منذ الستينيات، و"نحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نوّد مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه".

وأوضح أن حزب "الوفد" يرى في إطار القانون الجديد، إنه مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراطات، تتلخص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25٪، وتخصيص لون لكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتى يستطيع الناخب طبقًا لمعلومات محددة اختيار عدد من الألوان المدرجة.

وأوضح، أن ذلك يتيح تمثيلًا شعبيًا ملائمًا من خلال المتطلبات التي حددها الدستور، كذلك تحقيق مشاركة شعبية يطمح لها المصريون.

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.