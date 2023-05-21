الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع أول هيئة قضايا الدولة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، رئيس فرع أول هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، المستشارة حمدية عبد الوهاب، وعدد من المستشارين بمكتبه بالديوان العام.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة المستشارة حمدية عبد الوهاب و السادة المستشارين.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، وتعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، التى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية، قائلا: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا"، مشيرا إلى أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة.

وناقش المحافظ مع مستشاري هيئة قضايا الدولة عددا من الموضوعات والملفات  المشتركة، وأشادت المستشارة حمدية عبد الوهاب،  بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الأجهزة القضائية التعاون المثمر الهيئات القضائية الدولة المصرية الديوان العام

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