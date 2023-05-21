الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بينها تنازله عن "يا حبيبتي يا مصر".. وثائق تكشف أسرارا جديدة عن سمير صبري

سمير صبري
سمير صبري

تحدث وائل السمري، عن حملة "لن يضيع" التي أطلقها من أجل توثيق التراث، خاصة بعد الحصول على وثائق خاصة بالفنان سمير صبري، موضحا: "في شهر نوفمبر الماضي فوجئت بأن بعض مقتنيات صبري والوثائق الخاصة بشركة إنتاجه تُباع عند تجار الأنتيكات، وتم الحصول عليها بواسطة تجار الروبابيكيا، أحتفظ بعلاقات وطيدة مع هؤلاء التجار منذ سنوات طويلة". 

وأضاف "السمري"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: هذه الوثائق وصلت إليهم بعد إعلان الوراثة وتحدد ورثته من أبناء عمومته، إذ لم يكن له ابن، كما أشيع بحكم المحكمة، لافتا إلى أنه في النهاية آلت الممتلكات إلى الورثة الذين بحثوا عن الذهب والأموال، أما باقي الأشياء فكانت عبارة عن مخزن كبير وأرشيف ممتد ودواليب وأرفف بها دروعه وتكريماته وأرشيف الأفلام التي أنتجتها وأرشيف صوره وكل ذلك تم بيعه.

وتابع: "وأنا اشتريت هذه الأشياء ونشرت موضوعات عن كل هذه الأشياء وفوجئت بوجود اهتمام غير عادي من الجمهور العربي".

وأوضح: "كان من بين هذه الوثائق تلخيص عرض فيلم أهلا يا كابتن منذ أكثر من 40 سنة، كما حصلت أيضا على الورقة الرسمية الخاصة بالتنازل عن أغنية يا حبيبتي مصر، إذ صور الفنان سمير صبري، الحفل ومنحها للتلفزيون وبالتالي فقد حافظ على تراثنا، ومقابل هذا التسجيل حصلت شادية على 6 آلاف جنيه".

وأكد: "وثيقة أخرى تثبت أن الفنانة نيللي تنازلت عن 1000 جنيه من أصل 3 آلاف جنيه إكراما لصداقتها القوية التي تربطها مع الفنان سمير صبري، أي أنها تنازلت عن ثُلث أجرها في أحد الأعمال الفنية التي جمعتهما".

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