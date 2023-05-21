السجن 5 سنوات لمتهمة بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سيدة بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيًا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مما أسند إليها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم بعضوية كل من، المستشار هشام السعودى السطوحى، والمستشار امير مجدى منير، وسكرتير المحكمة حسنى عبد الحليم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 61 لسنة 2023 قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقى ببلاغ يفيد قيام المتهمة بالتنقيب على الآثار أسفل العقار محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقى، قيام المتهمة "م.ح.م" ربة منزل، بإجراء أعمال الحفر والتنقيب على الآثار خلسة بالشقة محل سكنها بالدوار الأرضى مع شخص آخر مجهول، بمنطقة الإبراهيمية، وكان ذلك بقصد الحصول على الآثار، وتبين من التحقيقات أنها تسببت من تلك الأعمال البحث عن الآثار فى تصدعات وتشققات بالعقار وتعرض حياة السكان من قاطنى العقار للخطر.

وثبت من الفحص والمعاينة من قبل الإدارة الهندسية بحى وسط، أن العقار محل الواقعة مكون من دور ارضى و5 طوابق علوى وهو من الخرسانة المسلحة، ووجود تشققات وتصدعات حديثة وكذا بالوحدات السكنية بالحوائط والكمرات وتبين بالشقة بالدور الارضى محل البلاغ، وجود أعمال حفر دون ترخيص وحفرة بعمق 4 أمتار ينتهى بسرداب أفقى، وتم الإخطار بضرورة الإخلاء المؤقت من السكان حتى يتمكنوا من إصلاح التلفيات.

كما تبين من تقرير مفتشى الآثار عن وجود حفرة ووجود شواهد أثرية تتمثل فى كتل حجرية وفخار، مع وجود تشوين الردم داخل الغرفة التى تمت بها أعمال الحفر، وأن تلك الأعمال تمت بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.